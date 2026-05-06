В I квартале этого года пищевая отрасль Чувашии выросла на 13%

По итогам первого квартала этого года в Чувашии индекс промышленного производства в пищевой и перерабатывающей отрасли составил 113% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил пресс-центр республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксирован в производстве масел и жиров (+32,8%), молочной продукции (+29,1%) и мясной продукции (+22,5%). Также увеличился выпуск кормов для животных и других пищевых продуктов.

В регионе предприятия получают субсидии на возмещение 30% затрат на оборудование для глубокой переработки сырья. В 2026 году финансирование этого направления увеличено в 2,5 раза — до 273,4 млн руб.

