Треть социальных контрактов в Башкирии заключается для поиска работы

В прошлом году жители Башкирии заключили с органами власти 3,98 тыс. социальных контрактов, что на 15,4% больше показателей 2024 года.

По данным Счетной палаты РФ, в 2025 году из бюджета на этот вид социальной поддержки жителей республики было выделено около 624,9 млн руб. Это 24-й показатель среди регионов страны.

Чаще всего в Башкирии социальный контракт заключается для поиска работы — на такие цели в прошлом году пришлось 32,2% соглашений. В 28,6% случаев целью являлось ведение личного подсобного хозяйства, в 27,6% — индивидуальная предпринимательская деятельность. Тяжелые жизненные ситуации становились основанием для господдержки в 11,6%.

Годом ранее более 35% соцконтрактов заключалось для открытия бизнеса, а поиск работы занимал второе место.

В целом по России, по последним данным, 43,5% соцконтрактов предназначались для индивидуального предпринимательства. Трудоустройство являлось поводом в 32,8% контрактов.

Идэль Гумеров