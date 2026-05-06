Экс-главе комитета по культуре Челябинска продлили срок домашнего ареста

В Челябинске суд продлил меру пресечения бывшей руководительнице комитета по культуре городской администрации Элеоноре Халиковой. Обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями пробудет под домашним арестом до 8 июня 2026 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Элеонору Халикову перевели под домашний арест в начале февраля. Два месяца до этого она провела в следственном изоляторе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 5 декабря 2025 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Элеонору Халикову, покинувшую пост председателя комитета по культуре в конце ноября. По версии следствия, в 2023-2024 годах начальница «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» приказала директору Центрального парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Их цена, по данным СК, была завышена, а часть каруселей планировалось демонтировать.

Ольга Воробьева