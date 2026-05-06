Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика кратно увеличила прибыль

ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» («ЛЧПФ») опубликовало финансовые результаты за 2025 год. Как указано в Rusprofile, выручка компании за отчетный период составила 19,5 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 24% (15,7 млн руб.). При этом прибыль выросла более чем в два раза: с 423 тыс. до 913 тыс. руб.

Напомним, ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» управляло мощностями одноименного предприятия, ранее входившего в пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. На ней работало до 2 тыс. человек. Выручка в последние годы работы приближалась к 300 млн руб. в год. В июне 2018-го в отношении ООО «ЛЧПФ» было открыто конкурсное производство, началась реализация имущества фабрики.

В конце марта 2021 года бизнесмен Олег Сасунов на торгах за 7,4 млн руб. приобрел четыре небольших корпуса бывшей фабрики и участки под ними. Из купленных 4 тыс. кв. м площадки он использует примерно половину. Позже предприниматель зарегистрировал новое ООО с таким же названием. Осенью 2022 года компания запустила на базе фабрики производство носков.