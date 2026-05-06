В Татарстане в этом году на обеспечение жильем льготных категорий граждан из федерального бюджета выделят 141,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на жилье для льготников направят 141,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане на жилье для льготников направят 141,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства направят на поддержку ветеранов, инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Из этой суммы 126,6 млн руб. выделят на обеспечение жильем граждан с инвалидностью, еще 15,9 млн руб. — на поддержку ветеранов и отдельных категорий граждан.

Анна Кайдалова