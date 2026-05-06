За выходные «Финист» перевез из Уфы в Белорецкий район более 2 тысяч человек

С 1-го по 3 мая на электропоезде «Финист» по маршруту Уфа — Айгир — Белорецк проехали более 2,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белорецкого района.

Поезд «Финист», разгоняющийся до 160 км/ч, проходит путь из Уфы до Белорецка примерно за пять часов, что на час раньше, чем ранее. Время в пути прежних поездов, обслуживавших маршрут до 1 мая, превышало шесть часов из-за долгой остановки на станции Инзер для перецепки вагонов. В будущем, предвещают власти, время в дороге сократится до четырех часов.

По пути из Уфы до Белорецка поезд останавливается на станциях Правая Белая, Дема, Карламан, Габдюково, Зуяково, Розовые скалы, Ассы, Инзер, Айгир, Юша, Улу-Елга и Серменево.

