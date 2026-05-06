В Самарской области суд отказал создателю финансовой пирамиды в освобождении по болезни

Красноярский районный суд Самарской области отклонил ходатайство защиты осужденного, организовавшего финансовую пирамиду и похитившего у граждан более 300 млн рублей. Адвокат просил отпустить заключенного на свободу в связи с ухудшением здоровья, однако доказательств его болезни не представил. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установлено судом, создатель финансовой пирамиды был приговорен к 13,5 годам лишения свободы за 548 эпизодов мошенничества (ст. 159 УК РФ). В результате его действий граждане потеряли в общей сложности более 300 млн рублей.

Адвокат осужденного обратился в суд с ходатайством о досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания, указав в качестве основания неудовлетворительное состояние здоровья подзащитного. Но, согласно медицинскому заключению, заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, у обвиняемого нет.

Кроме того, установлено, что осужденный нарушал режимные требования, не трудоустроился на работу в исправительном учреждении и не предпринимал никаких попыток возместить причиненный потерпевшим ущерб.

Суд поддержал позицию прокурора и отказал в удовлетворении заявленного ходатайства. Решение не вступило в силу.

Георгий Портнов