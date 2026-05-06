Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ОКО опубликовал график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, бывшее «Теплоэнерго») опубликовал график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в сезоне 2026 года. Периоды отключения по каждому конкретному адресу можно узнать на сайте организации, сообщили в пресс-службе ОКО.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Там напомнили, что «Объединенный коммунальный оператор» обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение большинства потребителей Нижнего Новгорода, кроме Автозаводского, Кстовского, части Ленинского и части Нижегородского районов.

В компании добавили, что графики отключений могут корректироваться.

Галина Шамберина