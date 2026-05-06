В Самарской области снесут «булочную», в которой торговали суррогатным алкоголем

Чапаевский городской суд Самарской области удовлетворил иск муниципалитета к индивидуальному предпринимателю об освобождении земельного участка от модульного павильона. Поводом для расторжения договора аренды стали многочисленные жалобы местных жителей на продажу в этой точке суррогатного алкоголя. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщается в материалах дела, земельный участок был предоставлен гражданину по договору аренды под павильон для продажи хлебобулочных изделий. Однако вместо выпечки предприниматель нелегально торговал спиртосодержащей продукцией, не отвечающей требованиям безопасности.

В мэрии воспользовались правом на односторонний отказ от исполнения договора и направили арендатору соответствующее уведомление. Гражданин не освободил участок в добровольном порядке. В ответ администрация опубликовала постановление о сносе нестационарного торгового объекта, а комитет по управлению муниципальным имуществом обратился в суд.

Решение суда не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Георгий Портнов