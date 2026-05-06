Директор пермской фирмы получил условный срок за налоговые преступления

Дзержинский суд Перми вынес приговор в отношении директора одной из фирм, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дзержинский суд Перми вынес приговор в отношении директора одной из фирм, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в период с октября 2021 года по конец марта 2023-го директор ООО «Техэкспро» создал фиктивный документооборот между своей компанией и не осуществляющими реальной предпринимательской деятельности юридическими лицами. Позже он внес в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2021–2022 годы ложные сведения о налоговых вычетах по вышеуказанным финансово-хозяйственным взаимоотношениям, тем самым уклонившись от уплаты налога на сумму не менее 39 млн руб. Кроме того, бизнесмен изготовил более ста поддельных платежных поручений на сумму свыше 44 млн руб. с целью вывода денежных средств из налогового контроля и последующего их обналичивания.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 150 тыс. руб. По ходатайству прокурора в доход государства суд конфисковал 44 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.