В Башкирии город останется без части уличного освещения из-за дефицита бюджета

Администрация Янаула отключит уличное освещение на отдаленных улицах с низким автомобильным трафиком и малым количеством пассажиров, сообщают муниципальные власти. Мера объясняется недопоступлением доходов в городской бюджет.

Включенными останутся фонари возле социальных объектов — школ, больниц и детских садов, заверяют местные власти. Однако в ближайшие дни возможны отключения и на других малолюдных улицах.

«Мы прилагаем все усилия для стабилизации ситуации и восстановления уличного освещения», — говорится в пресс-релизе администрации Янаульского района.

В марте на сайте администрации Янаула был опубликован проект решения горсовета «О режиме работы уличного освещения в период 2026 – 2027 годов». Из него следовало, что фонари должны работать с наступления вечерних сумерек до 1 – 2 часов ночи, а также с 5 утра до рассвета. Однако для мая, июня, июля и августа введены исключения: в эти четыре месяца свет будет работать только по вечерам.

Планировалось, что доходы бюджета Янаула в этом году составят 157,9 млн руб., бюджет предполагался бездефицитным. По данным портала «Электронный бюджет», на 28 апреля доходы города составляли около 38,4 млн руб. Объем расходов превысил 41,9 млн руб.

Идэль Гумеров