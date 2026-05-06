В Башкирии город останется без части уличного освещения из-за дефицита бюджета
Администрация Янаула отключит уличное освещение на отдаленных улицах с низким автомобильным трафиком и малым количеством пассажиров, сообщают муниципальные власти. Мера объясняется недопоступлением доходов в городской бюджет.
Включенными останутся фонари возле социальных объектов — школ, больниц и детских садов, заверяют местные власти. Однако в ближайшие дни возможны отключения и на других малолюдных улицах.
«Мы прилагаем все усилия для стабилизации ситуации и восстановления уличного освещения», — говорится в пресс-релизе администрации Янаульского района.
В марте на сайте администрации Янаула был опубликован проект решения горсовета «О режиме работы уличного освещения в период 2026 – 2027 годов». Из него следовало, что фонари должны работать с наступления вечерних сумерек до 1 – 2 часов ночи, а также с 5 утра до рассвета. Однако для мая, июня, июля и августа введены исключения: в эти четыре месяца свет будет работать только по вечерам.
Планировалось, что доходы бюджета Янаула в этом году составят 157,9 млн руб., бюджет предполагался бездефицитным. По данным портала «Электронный бюджет», на 28 апреля доходы города составляли около 38,4 млн руб. Объем расходов превысил 41,9 млн руб.