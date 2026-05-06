В Татарстане 74% жителей поддерживают автоматизацию труда
В Татарстане 74% опрошенных считают, что автоматизация рабочих процессов повысит их эффективность. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.
Наиболее активно идею поддерживают молодые сотрудники и специалисты в сферах маркетинга, финансов и управления. Вторым по значимости фактором повышения продуктивности стало обучение и повышение квалификации — его отметили 55% респондентов.
При этом лишь 39% считают уровень автоматизации в своих компаниях высоким, тогда как почти половина оценивает его как средний.
Также среди стимулов повышения производительности — готовность руководства учитывать мнение сотрудников (53%), рост заработной платы (50%) и внедрение современных технологий (44%).