В Чувашии в этом году региональному отделению ДОСААФ России на подготовку граждан по военно-учетным специальностям и обновление учебной базы предоставят субсидию в размере 15 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на подготовку граждан по военным специальностям выделят 15 млн рублей

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В Чувашии на подготовку граждан по военным специальностям выделят 15 млн рублей

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Еще 527,6 тыс. руб. направят ассоциации ветеранов СВО, а 520 тыс. руб. — организации «Комитет семей воинов Отечества». Средства пойдут на закупку оборудования и обеспечение гуманитарных миссий.

В сумме на поддержку общественных и патриотических организаций в этом году направят 16 млн руб.

Анна Кайдалова