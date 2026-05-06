В Чувашии на подготовку граждан по военным специальностям выделят 15 млн рублей
В Чувашии в этом году региональному отделению ДОСААФ России на подготовку граждан по военно-учетным специальностям и обновление учебной базы предоставят субсидию в размере 15 млн руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.
Еще 527,6 тыс. руб. направят ассоциации ветеранов СВО, а 520 тыс. руб. — организации «Комитет семей воинов Отечества». Средства пойдут на закупку оборудования и обеспечение гуманитарных миссий.
В сумме на поддержку общественных и патриотических организаций в этом году направят 16 млн руб.