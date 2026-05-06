Башкирия перейдет на цифровую платформу «Московская электронная школа»

Глава Башкирии Радий Хабиров, министр просвещения России Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении в республике единой цифровой платформы «Московская электронная школа» (МЭШ).

МЭШ представляет собой электронную систему с дневниками успеваемости и посещаемости школьников, информацией о питании, расписании занятий, домашних заданиях. Кроме того, в функционал МЭШ входят интерактивные онлайн-уроки. Платформа распространяется на школы, детские сады и колледжи.

По словам господина Хабирова, внедрение МЭШ позволит снизить бюрократическую нагрузку на учеников, даст возможность повышать квалификацию и перенимать лучшие педагогические практики. Создание аналогичной региональной платформы, полагает глава республики, потребовало бы «времени и колоссальных вложений».

В пилотном проекте по внедрению МЭШ уже участвуют десять образовательных учреждений и более 30 тыс. учеников, учителей и родителей. С началом нового учебного года платформа охватит более 1,6 тыс. школ, а пользователями системы станут более 1,3 млн человек, предполагают в Минпросвещения РФ.

