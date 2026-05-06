В Кировской области в деревне Нижние Шуни Вятскополянского района ввели карантин по бешенству животных. Заболевание подтвердили у одной из собак, сообщает пресс-центр региона.

В Вятскополянском районе ввели карантин по бешенству

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным регионального управления ветеринарии, госветслужба проводит мероприятия по локализации и ликвидации очага инфекции. Жителям рекомендовали вакцинировать домашних животных и при укусах обращаться за медпомощью.

Анна Кайдалова