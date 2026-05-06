Первый этап опрессовок в Челябинске коснется всех районов

В Челябинске первый этап гидравлических испытаний с отключением горячей воды будет проходить с 19 мая по 2 июня. Он коснется всех районов города, отмечено на сайте мэрии.

В общей сложности из-за первого этапа опрессовок без горячего водоснабжения останутся более 1,2 тыс. многоквартирных домов, а также свыше 200 частных домов и соцучреждений. Самое масштабное отключение планируется в Ленинском районе — там ресурса не будет в 317 многоквартирных домах. В Советском районе это число составит 291 здание, в Калининском — 264, в Металлургическом — 229. В Курчатовском районе ограничат подачу горячей воды в 81 доме, в Центральном — в 37, в Тракторозаводском — в 14.

Другие этапы опрессовки пройдут по следующему графику: второй этап — с 16 по 30 июня, третий — с 7 по 21 июля, четвертый — с 14 по 28 июля, пятый — с 28 июля по 11 августа, шестой — с 12 по 26 августа.

Виталина Ярховска