Развитие горной отрасли Сибири и Дальнего Востока обсудят в Новокузнецке

3 июня 2026 года в Новокузнецке пройдет третий интерактивный форум «Новые времена – Новые герои: ключевое деловое событие в рамках выставки «Недра России. Уголь России и Майнинг». Форум объединит представителей бизнеса, науки, образования, институтов развития и отраслевого экспертного сообщества для обсуждения приоритетов развития горной отрасли — от внедрения цифровых и производственно-технологических решений до подготовки кадров, сервисного сопровождения и формирования устойчивых производственных цепочек.

Партнерами мероприятия выступают ВК «Кузбасская Ярмарка», МАЙНЕКС Россия, НИТУ МИСИС, КузГТУ, НП «Горнопромышленники России».

Модераторами деловой программы станут генеральный директор агентства «Маркетинг от Тимченко» Светлана Тимченко и проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров.

В условиях трансформации производственных цепочек особую значимость приобретает прагматичный диалог, основанный на понимании отраслевых задач и согласовании интересов ключевых участников рынка. Архитектура деловой программы форума выстроена вокруг четырех тематических блоков, отражающих актуальные вызовы и точки роста горнодобывающего комплекса. Участники обсудят прикладные механизмы повышения технологической устойчивости, развития производственной кооперации, подготовки кадров и усиления сервисной инфраструктуры. Форум станет площадкой, где профессиональное сообщество не только фиксирует проблематику, но и вырабатывает решения, ориентированные на практическую реализацию.

Первый тематический блок посвящен целям и приоритетам развития горной отрасли Сибири и Дальнего Востока. Среди ключевых тем — развитие полного цикла работ от геологоразведки и проектирования до добычи и переработки, а также перспективы разработки редкоземельных месторождений и формирования экономики высоких переделов.

Второй блок — «Синергия науки и промышленности» — сосредоточен на практическом взаимодействии науки и производства при создании новых предприятий региона. В числе приоритетов — внедрение цифровых решений, механизмы масштабирования, меры по локализации и выстраиванию стабильных цепочек поставок. Отдельное внимание будет уделено практическим шагам по росту конкурентоспособности российских производителей.

Третий блок посвящен роли сервисного предложения, отечественных дистрибьюторов и дилеров в обеспечении устойчивой работы предприятий. В условиях высокой конкуренции на рынке существенным преимуществом становится не только качество самого продукта, но и полнота сопутствующего сервиса. В фокусе обсуждения — гарантийное и постгарантийное обслуживание, технико-экономическая экспертиза, удаленный мониторинг, круглосуточная сервисная поддержка и оперативная логистика запасных частей.

Четвертый тематический блок охватывает вопросы преодоления дефицита компетенций в горной отрасли. Акцент сделан на переподготовке специалистов, привлечении молодых кадров, обеспечении безопасности персонала и адаптации образовательных программ к реальным требованиям отрасли. Участники рассмотрят влияние искусственного интеллекта на рынок труда, интегрированные модели подготовки, сочетающие фундаментальную теорию, практико-ориентированные стажировки, а также современные подходы к сертификации, контролю качества подготовки, привлечению и удержанию персонала.

В мероприятии примут участие представители НИТУ МИСИС, КузГТУ, «СРК», компании «Сибирское научно-производственное объединение», АО «Фонд КОМПАС», АО «СУЭК», «РусбизнесАвто» и другие.

Мероприятие организовано агентством «Маркетинг от Тимченко» и ориентировано на руководителей горнодобывающих компаний, представителей научного и образовательного сообщества, инвесторов, производителей оборудования и всех участников рынка, заинтересованных в устойчивом развитии минерально-сырьевого комплекса Сибири и Дальнего Востока.

«Сегодня горная отрасль находится в точке, где особенно важно синхронизировать усилия бизнеса, науки, образования и производства. В условиях структурной перестройки экономики и ускорения изменений возрастает запрос на решения, которые можно внедрять уже сейчас — на уровне предприятий, регионов и отраслевых коопераций. Именно поэтому деловая программа форума выстроена вокруг практических направлений: от развития производственных цепочек и повышения конкурентоспособности российских решений до подготовки кадров и совершенствования сервисной инфраструктуры. Наша задача — сформировать пространство профессионального диалога, в котором обсуждение завершается партнерствами, ориентированными на долгосрочное развитие отрасли»,— отметила генеральный директор агентства «Маркетинг от Тимченко», автор проекта «Новые времена – Новые герои» Светлана Тимченко.

