Волгоградцев с животными и детскими колясками не пустят на праздничные мероприятия

Волгоградцам запретили приходить на предстоящие праздничные мероприятия с домашними животными, большими сумками и детскими колясками. Мэрия Волгограда обусловила это усилением мер безопасности. Сообщение появилось в официальных мессенджерах администрации.

Мэрия Волгограда ввела запрет на сумки, коляски и животных на мероприятиях 7–9 мая

«В рамках дополнительных мер безопасности 7, 8 и 9 мая вводится запрет на посещение массовых мероприятий с домашними животными, а также крупногабаритной ручной кладью (сумками, рюкзаками) и детскими колясками», — заявили в администрации Волгограда. В мэрии попросили с пониманием отнестись к данным временным ограничениям.

Ко Дню Победы в городе запланировано большое количество массовых мероприятий, в частности, парад на площади Павших Борцов и салют.

