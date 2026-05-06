В Уфе Ford Focus сбил 17-летнюю школьницу на пешеходном переходе

На улице Шота Руставели в Уфе Ford Focus сбил 17-летнюю школьницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы. Инцидент произошел накануне около 7 часов утра.

Автомобиль под управлением водителя 1975 года рождения двигался от Российской улицы в сторону улицы Адмирала Макарова. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в тот момент, когда в нее въехала машина.

Подростка с травмами доставили в больницу.

Майя Иванова