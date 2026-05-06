В селе Семеновка в Марий Эл обустроят сцену и спортплощадку
В Марий Эл в сквере села Семеновка появятся сцена и спортивная площадка. Работы ведутся в рамках благоустройства территорий, выбранных жителями по итогам голосования, сообщает пресс-служба правительства региона.
В селе Семеновка в Марий Эл обустроят сцену и спортплощадку
Фото: Пресс-центр правительства Марий Эл
Проект реализуют за счет сэкономленных средств после проведения торгов. В сквере оборудуют площадку с резиновым покрытием площадью 216 кв. м с турниками, шведскими стенками и тренажерами, установят скамейки, урны и уличное освещение.
Завершить работы планируется до конца лета. Подрядчиком выступит местная компания «Строй-Снаб 12».