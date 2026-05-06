Просрочка по кредитам в Татарстане выросла до 35,4 млрд рублей

В Татарстане объем просроченной задолженности по розничным кредитам (без ипотеки) по итогам I квартала 2026 года достиг 35,4 млрд руб., увеличившись на 1,8% с начала года. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Доля просрочки в структуре задолженности составила 7,7%. Общий объем розничного кредитного портфеля жителей республики превысил 461,6 млрд руб. За 2025 год просроченная задолженность выросла на 21,6%.

В целом по России объем проблемной задолженности по итогам квартала достиг 1,4 трлн руб., увеличившись на 0,3% с начала года.

