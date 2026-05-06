Стоимость проезда в общественном транспорте Оренбурга вырастет до 45 рублей

С 11 мая в Оренбурге изменится тариф на проезд в общественном транспорте, обслуживаемом МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» и ООО «Лидерком». Цена разовой поездки на маршрутах с регулируемым тарифом составит 45 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Изменения коснутся городских маршрутов №№2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 54Н, 56Н, 65Н, 80Н, 84Н, 85Н, 23, 24, 46, 90, 47, 19 и 48, а также сезонных маршрутов к садоводческим товариществам.

Действующие льготы для пассажиров, имеющих социальную транспортную карту, сохранятся в полном объеме.

Андрей Сазонов