Комплекс «Лувр Спорта» защитили на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Крытый мультиспортивный комплекс «Лувр Спорта» в Ижевске представили на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. Проект был заявлен в номинации «Качественный сервис в B2C». Его экспертному совету презентовала директор по развитию центра Татьяна Першина.

«“Лувр Спорта” — место, где объединяется спорт с искусством. В нашем пространстве находятся картины мировых художников — Леонардо да Винчи, Ван Гога, Сальвадора Дали, а также работы удмуртских авторов <...> Наш мультиспортивный комплекс представляет множество разных направлений»,— отметила госпожа Першина.

Комплекс запустили осенью 2025 года. В спортивный комплекс вложили 30 млн руб. Более 500 клиентов уже регулярно посещают занятия. В пиковые часы загрузка площадок достигает 85–90%. «Лувр Спорта» объединяет шесть профессиональных кортов для падела, зоны для сквоша, бадминтона и настольного тенниса.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.