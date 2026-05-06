Дисквалифицирован директор УК, обслуживающей более ста жилых домов в Перми

Мировой суд дисквалифицировал на полгода директора управляющей компании ООО «Пермкоммуналсервис». Об этом сообщает краевая инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Поводом для дисквалификации стали многочисленные нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества в многоквартирном доме № 19 по ул. Академика Вавилова. Ранее руководитель ООО «Пермкоммуналсервис» как должностное лицо уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов. Ему назначали штрафы на общую сумму более 50 тыс. руб.

ООО «Пермкоммуналсервис» работает с 2015 года в Перми. В управлении компании находится 110 многоквартирных домов, расположенных в Свердловском, Мотовилихинском районах Перми, а также на территории Пермского округа. Директором компании является Николай Саранди.