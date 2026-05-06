В СКФО медиана предлагаемых зарплат за год выросла на 9%

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) медианная предлагаемая на hh.ru заработная плата в первом квартале 2026 года достигла 64 тыс. руб. Это на 9% (или 5,3 тыс. руб.) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе hh.ru.

Больше всего медиана зарплат за год выросла в Кабардино-Балкарии — на 21% (до 59,2 тыс. руб.). На 18% показатель увеличился в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Чеченской Республике — до 59,8, 68,4 и 73,4 тыс. руб. соответственно. В Ставропольском крае медиана предлагаемой оплаты труда поднялась на 7% (до 64,4 тыс. руб.), Северной Осетии — Алании — на 14% (до 57,9 тыс. руб.), Ингушетии — на 1% (до 51,9 тыс. руб.).

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», самыми высокооплачиваемыми специалистами Северо-Кавказского федерального округа в первом квартале 2026 года стали работники из сферы стратегий, инвестиций и консалтинга, где медиана достигла 120 тыс. руб. (+6% к аналогичному периоду прошлого года), автомобильного бизнеса — 84 тыс. руб. (+6%) и розничной торговли — 81 тыс. руб. (-6%).

Маргарита Синкевич