В Югре исключили планы на строительство железной дороги Салым — Ханты-Мансийск

По распоряжению правительства России в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) 1 апреля исключены мероприятия по строительству железнодорожной линии Салым — Ханты-Мансийск с продолжением до станции Приобье. Об этом сообщил департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО на странице «ВКонтакте» губернатора Руслана Кухарука.

В 2013 году правительство РФ запланировало построить железную дорогу из Салыма в Ханты-Мансийск. Ее предполагалось создать до 2035 года, однако населенные пункты, через которые должна была проходить линия, до апреля так и не были определены. При этом еще в 2007 году правительством России была одобрена «Стратегия развития железнодорожного транспорта» до 2030 года, согласно которой на строительство новых путей собирались выделить 4,2 трлн руб. — на часть из этих денег планировалось построить дорогу Салым — Ханты-Мансийск.

Ранее правительство России планировало отказаться от планов на строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая частично должна была проходить через Югру.

Ирина Пичурина