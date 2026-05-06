Адреса точек бесплатного Wi-Fi в Прикамье можно узнать на портале «Управляем вместе»

По данным на начало мая 2026 года в Пермском крае действуют около 1,5 тыс. точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Их расположение можно найти на портале «Управляем вместе». Об этом сообщает краевое минсвязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для обеспечения безопасности в некоторых регионах, в том числе в Пермском крае, вводятся временные локальные ограничения мобильного интернета. При этом голосовая связь, проводной интернет, домашний или служебный Wi-Fi продолжают работать.

Во время отключения мобильного интернета доступ к Wi-Fi-интернету можно получить в МФЦ.

Продолжают работу ресурсы «белого» списка Минцифры РФ, в том числе региональные: «К врачу», транспортная карта Пермского края, ЭПОС и другие. Фактическое их функционирование зависит также от возможностей оператора связи.