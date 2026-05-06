К копейскому водоканалу подали еще один иск на 62 млн рублей

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» («ПОВВ») подало очередной иск к МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Предприятие требует с организации 62,6 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области 5 мая вместе с ходатайством об отсрочке уплаты пошлины. На данный момент оно не принято к производству. Структура и происхождение долга неизвестны.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле 2026 года Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск МУП «ПОВВ» к копейскому предприятию на 100,5 млн руб. В сентябре 2024 года суд удовлетворил заявление МУП «ПОВВ» к водоканалу о взыскании с ответчика задолженности по оплате услуг в размере 92,7 млн руб.

Виталина Ярховска