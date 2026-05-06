В части домов Кургана из-за аварии будет течь техническая вода

В Кургане из-за аварии на одном из водопроводов специалисты проведут дополнительное хлорирование воды. В домах микрорайонов Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Увал, поселках Придорожный, Лесной, Смолино воду можно будет использовать только для технических нужд, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Водоснабжение бригады компании восстанавливали всю ночь. К 7 часам 6 мая этого удалось добиться. Так как во время ремонта опорожняли водопровод, воду необходимо вновь хлорировать. Лаборатория организации отберет пробы воды 7 мая, результаты будут известны после 15 часов 9 мая. До этого, подчеркивают в пресс-службе предприятия, вода остается технической.

Виталина Ярховска