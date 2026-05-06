На полигоне «Кура» на Камчатке начались ракетные испытания

На военном полигоне «Кура» в Усть-Камчатском округе начались ракетные испытания, сообщает министерство по ЧС Камчатского края. Людям запретили находиться у полигона.

Согласно предупреждению Минобороны РФ, испытательные мероприятия пройдут в период с 6 по 10 мая. В целях безопасности жителей региона призывают полностью воздержаться от посещения территории полигона и прилегающих к нему районов. Кроме того, на время испытаний был введен запрет на нахождение и перемещение любых видов техники.

Полигон «Кура» находится в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Площадки принадлежит Космическим войсками ВКС России и используется для отработки точности поражения целей при запусках баллистических ракет.