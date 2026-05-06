В Оренбурге на руководство завода завели дело из-за долгов по зарплате на 7,8 млн рублей

В Оренбурге в отношении руководства завода по производству электрооборудования возбуждено уголовное дело о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля по апрель 2026 года при наличии реальной возможности погасить долги предприятие не выплачивало деньги 48 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 7,8 млн руб.

Дело расследует следственный отдел по Южному административному округу Оренбурга. Силовики устанавливают обстоятельства.

