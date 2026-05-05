Волгоград арендует камеры для штрафов за 210 млн рублей

Волгоградский Центр организации дорожного движения арендует 45 комплексов фотовидеофиксации для штрафов за парковку на газонах и неоплаченных местах. Начальная цена пятилетнего контракта — 210,6 млн руб., после чего оборудование перейдет в собственность города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгограда Фото: Администрация Волгограда

Камеры установят в местах введения новых платных парковок. Согласно документации, будут работать 44 стационарных и один мобильный комплекс.

Ожидается, что они принесут бюджету более 140,7 млн руб. до конца года, из которых 101 млн — штрафы. В 2026 году эффект оценивается в 118 млн руб., которые направят на расширение парковочного пространства.

Нина Шевченко