Все будет термально

Бизнесмены из Березников планируют строительство нового термального комплекса с гостиницей. Этот проект будет претендовать на статус приоритетного инвестиционного. Реализовать его планируется до 2030 года, объем инвестиций может составить более 80 млн руб. Ранее в Березниках уже планировался подобный проект, однако его реализация была остановлена. Эксперты говорят, что объект будет востребован населением и туристами. При этом его строительство может потребовать более крупных инвестиций.



Как стало известно «Ъ-Прикамье», в Березниках может появиться новый термальный комплекс «Центр здоровья и отдыха „Строгановские термы“». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в управлении по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства местной администрации, соответствующий проект будет презентован на форуме «Дни пермского бизнеса» в конце мая. Тогда же может быть принято решение о возможности присвоения статуса приоритетного. Инвестиции в строительство комплекса составят 80,4 млн руб., реализовать проект планируется с 2026 по 2030 год. Кроме крытого термального комплекса, предполагается обустройство уличной зоны отдыха, детской площадки, гостиницы и парковки. Объект появится в микрорайоне Любимов по ул. Строгановской, 11а.

Ранее проект термального комплекса был одобрен на муниципальном уровне. Согласно протоколу заседания местного совета по улучшению инвестиционного климата при главе Березников, его инициатор должен провести анализ потенциального влияния нового объекта на существующую инфраструктуру, в том числе на бесперебойное водоснабжение и стабильность напора воды в ближайших много­квартирных домах. Как указано в документе, с докладом о параметрах будущего рекреационного пространства выступала ИП Анна Корюкова.

По данным Rusprofile, госпожа Корюкова является совладельцем и гендиректором ООО «Строгановские термы», ей принадлежит 33,33% долей компании. Остальные доли в равной в степени разделены между Ольгой Калугиной и Ильей Курдюком. Компания, зарегистрированная в феврале этого года, ведет деятельность по организации отдыха и развлечений, а также предоставляет места для краткосрочного проживания. Уставный капитал общества — 15 тыс. руб.

В пресс-службе администрации Березников «Ъ-Прикамье» пояснили, что строительство объекта направлено на развитие туристической привлекательности муниципалитета, поэтому ожидается, что спрос на него будет не только среди местных жителей, но и у туристов из других субъектов региона и страны. «Думаем, что комплекс будет воспринят положительно»,— подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, ранее в Березниках уже планировалось строительство подобного комплекса. Реализацией проекта собиралось заниматься ООО «Юга-Пермь», подконтрольное предпринимателю из Екатеринбурга Юрию Балуеву. Инвестор планировал возвести объект площадью 4,9 тыс. кв. м на участке в 60 тыс. кв. м. Также там предполагалось строительство гостиницы на 21 номер и глэмпинга на 20 домов. Общий объем инвестиций должен был составить 2,9 млрд руб. Проект получил статус приоритетного инвестиционного, однако осенью 2024-го статус был снят. Тогда в АИР это решение объяснили существенным отклонением от графика работ со стороны инициатора проекта. Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что ООО «Юга-Пермь» якобы нарушило условия соглашения с регионом. В частности, компания не смогла соблюсти сроки «дорожной карты» по согласованию концепции площадок под комплекс. Инициатива компании по возведению еще одного термального комплекса в Перми тоже не реализована.

Сегодня в Прикамье действуют четыре термальных комплекса, расположенных в Перми и окрестностях. Это «Пермские термы» на ул. Героев Хасана, «Термы Тенториум» на ул. Встречной, Weekend в Гамово и «Акватория» в Протасах. Кроме того, планируется возведение аквапарков в Камской долине и Усть-Качке, строительство термальных комплексов в Ленинском районе Перми и на ул. Уинской, а также спа-комплекса в Верхней Курье.

Депутат заксобрания Пермского края Николай Благов, выкупивший летом у группы «Тенториум» термы «Апи СПА», среди рисков проекта термального комплекса отмечает высокий срок окупаемости (от десяти лет) и снижение покупательской способности населения. Вместе с этим, по словам господина Благова, Березники — второй по масштабу город Прикамья, поэтому целесообразность такого проекта есть. Он добавил также, что заявленный объем инвестиций выглядит довольно скромно. «Строительство термального комплекса может потребовать от 200 млн руб.»,— заключил депутат.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что строительство термального комплекса в Березниках — это реакция на развитие рынка. По его словам, водно-развлекательные объекты пользуются устойчивой популярностью у населения, особенно в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах. «Проект в Березниках вполне может рассчитывать на стабильный спрос среди местных и туристов. Многие жители муниципалитета работают на химических и калийных производствах, поэтому наличие регулярного доступа к термам может стать важным элементом восстановления здоровья, снижения стресса и профилактики заболеваний. Главное — чтобы проект не пытался конкурировать по масштабу с будущими пермскими термальными комплексами, а делал ставку на уникальность бренда, качество воды и дополнительные услуги, например массаж и СПА. При этом историческая связь проекта с именем Строгановых позволит выстроить сильный бренд»,— полагает эксперт.

Анастасия Леонтьева