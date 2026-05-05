На месте снесенного старинного дома в центре Перми будет построено офисное здание

На участке по адресу Ленина, 12, где ранее располагался дом 1917 года постройки, будет возведено многофункциональное здание. Как сообщает ИА «Текст», спецзастройщик «Ливин» начал строительные работы, которые планирует завершить в апреле 2027 года.

Здание останется двухэтажным, в нем разместятся офисы.

Напомним, ранее по адресу ул. Ленина, 12 стояло двухэтажное здание площадью 473 кв. м. Постройка была жилым домом, ее ввели в эксплуатацию в 1917 году. В 2008 году дом признали аварийным и расселили, объект перешел в муниципальную собственность. В 2022 году дом, не являющийся объектом культурного наследия, снесли.

Согласно данным «Rusprofile», ООО «СЗ «Ливин» зарегистрировано в 2003 году в Перми. Компания работает в сфере строительства, выполняя функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика. С момента основания единоличным директором и стопроцентным собственником является Алексей Саламатин. Выручка предприятия в 2005 году составила 600 тыс. руб., чистая прибыль - 2,93 млн руб.