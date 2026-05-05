Чебоксары встретили удар

Во вторник, 5 мая, Чебоксары подверглись атаке беспилотников. В результате погибли два человека, более трех десятков пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, в городе временно приостанавливалось движение транспорта. Власти Чувашии ввели режим ЧС регионального характера. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Атака БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ была совершена в ночь на 5 мая. Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу. По словам господина Николаева, основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Для их жителей подготовлены места в общежитиях. Развернуты три пункта временного размещения, где обеспечены питание, тепло и медикаменты, дежурят медицинские бригады и психологи.

Ближе к вечеру власти сообщили о человеческих жертвах. По словам Олега Николаева, в результате атаки беспилотников погибли два человека, еще 32 пострадали, в том числе один ребенок.

В городе вводились временные ограничения для пешеходов и автотранспорта, связанные с работой спецслужб. Минтранс республики временно приостанавливал работу общественного транспорта. Школы и техникумы в регионе перевели на дистанционный режим обучения.

Глава Чувашии ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Министр здравоохранения республики Лариса Тарасова проверила организацию медицинской помощи в пунктах временного размещения. В стационарах зарезервированы дополнительные койки.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Чувашии. По данным следствия, утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку, задействовав крылатые ракеты и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. Повреждено предприятие гражданского назначения, а также многоэтажные жилые здания и более двух десятков домовладений в Чебоксарах. По данным СКР на вечер вторника, два человека погибли, 23 мирных жителя получили различные травмы.

Аппарат главы и Минздрав республики оказались недоступны для комментариев.

Это уже не первая атака беспилотниками на Чувашию с начала прошлого года. Так, в марте 2025 года был нанесен удар по нефтебазе ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах, которая находилась на реконструкции. Пострадавших тогда не было. В июне были ликвидированы четыре БПЛА, два из которых были сбиты на территории АО «ВНИИР» — предприятия, производящего электротехническое оборудование. В июле БПЛА вновь атаковали Чебоксары: один дрон упал на крышу здания АО «ВНИИР», второй повредил строящийся склад в Лапсарском проезде. В сентябре беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар Цивильского района республики. В ноябре 2025 года украинские беспилотники атаковали два жилых дома в Чебоксарах и АО «ВНИИР», пострадали два человека, включая подростка.

Анар Зейналов