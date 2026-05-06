«МегаФон» обнулит трафик для переноса файлов из iCloud

Компания Mail через приложение «Облако» предоставило пользователям возможность перенести файлы из iCloud. «МегаФон», как сообщили «Ъ» в компании, с 13 по 19 мая обнулит трафик на сервис «Облако Mail» для абонентов, чтобы они могли перенести файлы из хранилища Apple.

Для переноса данных в мобильном приложении «Облако Mail» нужно активировать функцию «автозагрузка». Перенос файлов из iCloud начнется в фоновом режиме. Загруженные данные будут сохранены в папку, установленную главной по умолчанию.

1 апреля российские операторы по требованию Минцифры заблокировали опцию пополнения баланса Apple ID со счета телефона. На следующий день компания сообщила, что с 1 апреля обработка платежей из России будет недоступна. Пользователи iCloud+ (свыше 5 Гб) не смогут продлить подписку. По ее истечению хранилище станет архивом старых документов, фото и видео.