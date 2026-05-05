Реконструкцией Гостиного двора в Кунгуре займется пермская компания

Пермское ООО «Спарта» выполнит работы по восстановлению объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Прикамья. Сейчас готовится заключение контракта. Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 18 мая 2026 года и сдать объект 17 декабря 2028 года. Цена контракта составляет 904,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным минстроя, техническое задание предполагает проведение ремонтных и реставрационных работ с сохранением исторического здания и восстановление архитектурного облика фасадов в состоянии, наиболее близком к первоначальному. Также будет проведен ремонт и усиление фундаментов здания, лестниц, которые приспособят для возможности перемещения маломобильных групп населения. Кроме торгово-ярмарочных площадок там появятся выставочные залы, творческие мастерские. Так, гостиный двор станет новым культурно-туристическим центром Кунгура и Пермского края.

ООО «Спарта» зарегистрировано в Перми в 2016 году. Компания занималась капремонтом инфекционного корпуса больницы в Соликамске и стационара в Гремячинске.

«Гостиный двор» в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.