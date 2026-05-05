«Идет тонкая политическая игра»

Объединенные Арабские Эмираты вновь под обстрелом. Сообщается, что в стране активизирована работа систем ПВО. Это вторая по счету атака на страну, предположительно, со стороны Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп вновь повторил тезис о полной победе и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через две-три недели. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.

Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке — две-три недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку Америка уже победила. Первый день операции «Проект свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий.

Иранцы тем не менее продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение Исламской Республики данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах, вроде того, что обстрелы действительно были, но это самодеятельность Корпуса стражей исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность.

Не стоит относиться к этому всерьез. Прием проверенный. Речь об игре в доброго и злого следователя: политики всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими различными «проектами», и все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и всё успокоится.

Но вот новый обстрел, и следует другая реакция — Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы», игра на нервах Вашингтона, проверка того, как долго он способен терпеть подобные выходки. Между тем агентство Reuters сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику.

Вывод понятен — нового раунда большой войны не избежать. Создается впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке.

Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе: он ломает сценарии и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности «президента-бульдозера» не работают (или пока не работают).

Есть популярная версия, что «Проект свобода» затеяли, чтобы спровоцировать Иран, выставить страну агрессором и тогда уже ее атаковать. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать втянуть себя в большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, чем пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Однако, похоже, что Исламской Республике не удастся этого избежать. Впрочем, кажется, что история только начинается.

Дмитрий Дризе