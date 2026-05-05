Пять человек пострадали при ударе ВСУ по Брянской области из РСЗО «Град»

ВС Украины атаковали поселок Белая Березка в Брянской области с помощью РСЗО «Град», сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram. Ранения получили пять мирных жителей, включая одного ребенка.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь, заверил глава Брянской области. По его информации, из-за удара повреждения получили многоквартирный дом и несколько частных домов. В некоторых из них произошли возгорания. Информация о разрушениях уточняется, отметил Александр Богомаз.