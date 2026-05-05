Крымчанин получил 18 лет колонии за шпионаж и госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 18 годам колонии строгого режима и назначил ему штраф 400 тыс. руб. по делу о государственной измене и шпионаже, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Подсудимому также назначили ограничение свободы на один год шесть месяцев после отбывания основного наказания.

Крымчанина задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Где и когда это произошло, правоохранители не сообщают в интересах следствия. По данным силовиков, мужчина занимался сбором и передачей украинской разведке секретных сведений, которые могли быть использованы против российских военных.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат государственную тайну.

Александр Дремлюгин, Симферополь