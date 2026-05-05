FT: Nissan сократит 10% своих сотрудников в Европе

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует сократить около 10% своих сотрудников в Европе. В настоящее время там работают около 9,3 тыс. человек, сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, Nissan проинформировала персонал о намерении сократить 900 офисных сотрудников во Франции, Испании и Великобритании. Также стало известно о планах компании объединить две производственные линии на британском заводе в Сандерленде. Помимо этого, сейчас Nissan ведет с китайской Chery и другими потенциальными партнерами о предоставлении свободных мощностей завода, который сейчас занят приблизительно на 50%.

Комментировать информацию по запросу FT в Nissan отказались. Однако в компании отметили, что «изучают возможности сотрудничества с третьими сторонами для максимального использования производственных мощностей и обеспечения прибыльной конкуренции».

Екатерина Наумова