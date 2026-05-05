Силовикам вышел срок

В суде в Таганроге завершились прения по резонансному уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. Гособвинитель попросил назначить бывшему высокопоставленному полицейскому Виталию Шмыкову и экс-следователю СКР Антону Васильченко по 12 лет колонии строгого режима. Производство по делу третьего фигуранта уголовного дела — экс-руководителя следственного отдела по Таганрогу Следственного комитета России (СКР), полковника юстиции Руслана Багмута, — приостановлено после его ухода на СВО.



В Таганрогском городском суде Ростовской области завершены прения по уголовному делу бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Виталия Шмыкова и экс-следователя по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антона Васильченко. Об этом говорится в ответе на запрос, полученном «Ъ-Ростов» от объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Государственный обвинитель попросил суд признать фигурантов виновными в получении взятки и назначить каждому из них 12 лет колонии строгого режима и штрафы по 17,5 млн руб., а также лишить осужденных права занимать определенные должности в правоохранительных органах в течение семи лет после освобождения. Кроме того, прокурор настаивает на необходимости лишить Антона Васильченко звания капитана юстиции, а Виталия Шмыкова — подполковника юстиции.

О задержании силовиков стало известно в ноябре 2024 года. Антона Васильченко и Виталия Шмыкова обвинили в том, что в 2023 году они совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Русланом Багмутом получили 3,5 млн руб. от предпринимателя за прекращение проверки и оперативно-разыскных мероприятий по факту продажи контрафактного алкоголя и сигарет.



Руслан Багмут был задержан за несколько месяцев до этого по обвинению в мошенничестве. Как установили следователи, в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов договорился с Русланом Багмутом, что последний передаст некоему сотруднику правоохранительных органов Ростовской области 2 млн руб. за общее покровительство деятельности предпринимателя. В частности, господин Ляпусов рассчитывал избежать проблем при строительстве в Комсомольском переулке жилого многоквартирного дома, говорится в материалах дела. По данным следствия, 24 марта 2023 года Руслан Багмут лично получил деньги от Бориса Ляпусова.

Сообщалось, что уже находясь в СИЗО Руслан Багмут дал показания против Виталия Шмыкова и Антона Васильченко. Эпизод с участием коллег стал вторым в уголовном деле Багмута.

Застройщика Бориса Ляпусова судили отдельно. В феврале 2025 года Таганрогский городской суд назначил ему семь лет колонии строгого режима за покушение на передачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ).



Дело Руслана Багмута, Виталия Шмыкова и Антона Васильченко поступило в Таганрогский городской суд в июле 2025 года. В конце сентября стало известно, что Руслан Багмут подписал контракт с Министерством обороны об участии в СВО. Производство по делу в отношении него было приостановлено. Рассмотрение материалов в отношении Виталия Шмыкова и Антона Васильченко продолжалось до мая 2026 года.

Бывшие полицейский и следователь вину не признали и попросили суд оправдать их. Адвокаты подсудимых отказались комментировать процесс до оглашения приговора.

Кристина Федичкина