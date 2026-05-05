В Пентагоне не подтвердили и не опровергли наличие у США дельфинов-камикадзе

Глава Пентагона Пит Хегсет не подтвердил и не опроверг наличие у США дельфинов-камикадзе, которые они якобы используют в конфликте с Ираном. Об этом господина Хегсета и председателя комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна спросили на пресс-конференции.

Пит Хегсет

«Я не слышал про дельфинов-камикадзе... Это как акулы с лазерными лучами?» — сказал господин Кейн. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас дельфинов-камикадзе, но могу подтвердить, что у них (армии Ирана.— “Ъ”) их нет»,— добавил господин Хегсет.

В конце апреля The Wall Street Journal со ссылкой на иранских чиновников писал, что Иран может использовать новый вид вооружения, чтобы прорвать американскую блокаду портов республики. Для атак на корабли США могут применить новое вооружение «от подводных лодок до дельфинов, несущих мины», писало издание.

США начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля. С тех пор ВМС страны перехватили более 40 торговых судов, связанных с Ираном. Блокада стала ответом на решение республики заблокировать Ормузский пролив. 4 мая США начали операцию «Проект Свобода», чтобы вывести из морского коридора заблокированные там мирные коммерческие суда.