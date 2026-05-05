При ремонте тротуаров на Невском проспекте сохранят гранитное покрытие

При ремонте тротуаров Невского проспекта в Санкт-Петербурге сохранят существующее гранитное покрытие. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, пишет «Фонтанка».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Документ касается работ на участке от Дворцовой площади до площади Александра Невского. В нем отмечается, что тротуары и парковочные карманы вымощены гранитными плитами, менять тип покрытия не планируется. После демонтажа плиты проверят на дефекты и уложат обратно.

Кроме того, проект предусматривает ремонт декоративного цепного ограждения и столбов на участке от Дворцовой площади до площади Восстания. Далее — до площади Александра Невского — ограждение заменят, чтобы привести оформление проспекта к единому стилю.

Работы будут проходить в три этапа с учетом программ ремонта фасадов прилегающих зданий. В документации подчеркивается, что ремонт организуют по отдельным участкам, чтобы минимизировать воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку.

Матвей Николаев