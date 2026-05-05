В Самаре организовали проверку по информации о неправомерных действиях тренера спортшколы

Прокуратура Железнодорожного района Самары организовала проверку соблюдения федерального законодательства о несовершеннолетних и об образовании. Поводом послужила публикация в соцсети о возможных неправомерных действиях тренера спортивной школы. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве отмечают, что в прокуратуру обращения по данному вопросу не поступали. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Руфия Кутляева