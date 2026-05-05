Суд решил временно закрыть пиццерию «Папа Джонс» в Нижнем Новгороде из-за шума

Житель дома на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде пожаловался в Роспотребнадзор на шум в своей квартире из-за оборудования пиццерии «Папа Джонс» (ООО «Пи Джей СНН»). Контролирующий орган провел проверку и подтвердил доводы нижегородца, сообщили в региональном управлении ведомства.

В отношении юрлица составили протокол по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений …»). Рассмотрев этот протокол, Канавинский райсуд постановлением от 4 мая решил приостановить деятельность пиццерии на 60 суток. О сроке вступления постановления в силу не сообщается.

Галина Шамберина