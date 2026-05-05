Дефолты собирают облигационный портфель

На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали “Ъ FM” аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам — это уже почти половина всех случаев за весь 2025 год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам аналитиков, главная проблема — дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, а сейчас вынужден рефинансировать долг по более высоким ставкам. Одновременно на компании давят рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике «Ингосстрах-Инвестиций» Александр Иванов:

«В 2026 году действительно будет много дефолтов.

Сейчас идет много разговоров об этом. В зоне риска находятся прежде всего компании, выпускавшие ВДО или имеющие невысокий рейтинг. И хотя их много количественно, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Слышать о дефолтах мы будем в течение всего года, но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности, хотя и будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения снижения ключевой ставки.

Опасность возникнет, когда на горизонте появятся действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с "Самолетом". Если дефолты коснутся компаний первого и второго эшелона, вот это действительно будет страшно. Инвесторам нужно быть готовыми к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью ЦБ ни снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не изменит для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке и возможного всплеска инфляции Банк РФ вообще может, наоборот, прекратить снижение».

По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая стена погашений. В 2026 году подошел срок выплаты большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 трлн руб. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Риком-Траст» Николай Леоненков:

«Волна высоких ставок наконец достигла компаний, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками и ликвидностью.

Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка: ликвидность сужается, и эмитенты начинают испытывать сложности. И те, у кого наиболее высокий коэффициент долга к EBITDA, начинают проскальзывать и не успевать справляться с обязательствами. Проблема на сегодняшний день не критична. Для инвесторов важно при формировании или корректировке портфеля смотреть на закредитованность компании, денежные потоки и объем выручки.

Если все эти показатели ухудшаются, компании будет сложнее. Поэтому можно спокойно — рынок позволяет это сделать — выйти, сократить долю и перейти в бумаги с более высокими рейтингами прочности. Таких инструментов на рынке очень много, поэтому я бы не сказал, что достигнута какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Такие ситуации уже были — и в 90-е, и в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы, надеюсь, что будут точечно "расшивать" точки неплатежей, и денежный поток с новой силой начнет развиваться по системе».

По данным агентства «Эксперт РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми.

Однако если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас — в топливном ритейле, логистике и девелопменте.

Ульяна Горелова