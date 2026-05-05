КамАЗ выпустит первую партию новых бронетранспортеров в 2027 году

В 2027 году КамАЗ намерен выпустить опытно-промышленную партию бронетранспортеров (БТР). Об этом сообщил глава концерна Сергей Когогин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Когогина, испытания первой партии начнутся уже в этом году.

«У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию»,— сказал гендиректор КамАЗа.

Сергей Когогин добавил, что сейчас концерн ежегодно выпускает около 3,8 тыс. военных автомобилей. КамАЗ разработал более 20 разных моделей для таких машин. Ежемесячно предприятие выпускает 30-50 полноприводных тяжелых автомобилей, отметил господин Когогин.