Общественный транспорт Ульяновска 9 мая будет работать в усиленном режиме

Глава Ульяновска Александр Болдакин сообщил, что поручил усилить работу общественного транспорта в День Победы и держать этот вопрос на контроле, чтобы все желающие могли беспрепятственно добраться до праздничных площадок и обратно. Вечером 9 мая будет организована дополнительная подача трамваев и автобусов к основным местам проведения мероприятий.

В дополнение к существующим рейсам в 22:00 будет организована дополнительная подача общественного транспорта, отправка которого начнется ориентировочно с 22:10-22:15 и будет осуществляться по мере наполнения. От остановки «УльГЭС» в Заволжский район направят автобусы средней и малой вместимости: по маршруту №30 «Центробанк — проспект Тюленева», а также по маршрутам №22, №78, №82 и №84. От остановочного пункта «ТРК Спартак» отправятся пять дополнительных автобусов в Карлинское, Кротковку, Арское, Погребы, Баратаевку, Луговое, Кувшиновку, Мостовую и Лаишевку.

От остановки «Улица Железной Дивизии» организуют подачу девяти вагонов трамваев в Железнодорожный и Засвияжский районы, а также в северную часть города — по маршрутам №№4, 10 и 22.

