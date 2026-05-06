Министерству пришел счет за электричество

Арбитражные суды двух инстанций обязали министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выплатить около 61 млн руб. ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана». В эту сумму вошли пени по долгам подконтрольного министерству республиканского научно-технологического и информационного комплекса «Баштехинформ» за электроэнергию. Ранее суды обязали минземимущества выплатить электросетевой компании более 130 млн руб. Так как оплаты долгое время не было, ЭСКБ насчитала неустойку в размере более 279 млн руб. Две инстанции суда признали за компанией право на получение пени, но сочли размер, предложенный истцом, завышенным. Юристы полагают, что суды законно и объективно оценили доводы сторон.



Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии должно выплатить ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 60,8 млн руб. в счет долга подконтрольного ему республиканского научно-технологического и информационного комплекса «Баштехинформ». Такое решение приняла судебная коллегия Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Как следует из материалов дела, ЭСКБ просила суд взыскать 272 млн руб. пени, но в феврале этого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск частично.

Пени, указано в решении суда, накопились в результате несвоевременного погашения основной задолженности «Баштехинформа» за электроэнергию. По искам электросетевой компании в 2020-2022 годах суды обязали госпредприятие в лице минземимущества республики выплатить более 138 млн руб.

Исполнительные листы, отметил в суде представитель ЭСКБ, были направлены в минфин Башкирии, но оплаты так и не последовало. Поэтому компания насчитала пени на общую сумму задолженности в размере 272 млн руб.

В суде первой инстанции «Баштехинформ» и минземимущества республики исковые требования не признали, но ходатайствовали о снижении неустойки. Кроме того, министерство указало, что «Баштехинформ» является действующим предприятием, которое «имеет финансовые активы, достаточные для удовлетворения требований истца».

ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана» — гарантирующий поставщик электроэнергии в Башкирии. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в апреле 2002 года. Уставный капитал — 50,8 млн руб. С июля 2017 года принадлежит ПАО «Интер РАО». В 2024 году при выручке 57,9 млрд руб. чистая прибыль ЭСКБ составила 2,4 млрд руб.

ГАУ «Республиканский научно-технологический и информационный комплекс «Баштехинформ» было основано в 1963 году как Дом научно-технической информации, с 2009 года — ГАУ РНТИК «Баштехинформ». По итогам 2024 года убыток учреждения составил 1,1 млн руб., кредиторская задолженность оценивалась в 466,5 млн руб.

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что минземимущества несет субсидиарную ответственность по долгам подконтрольного предприятия, у которого, как было установлено в прежних спорах с ЭСКБ, недостаточно своих средств для погашения долга.

При этом суд не согласился с размером пени. По его мнению, его размер должен был составить около 260 млн руб. Тем не менее, суд счел возможным снизить сумму исковых требований. На это решение, в частности, повлиял тот факт, что ЭКСБ подала иск о взыскании пени только в 2024 году, хотя она могла это сделать гораздо раньше, не увеличивая срок невыплаты основного долга. Поэтому суд, рассчитывая величину пени, принял за основу величину ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей с августа 2021-го по май 2025 года — с 6,5 до 21%.

С решением арбитражного суда Башкирии не согласились ни истец, ни ответчик.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра решения нижестоящего суда.

Адвокат адвокатского бюро «Акцепт» Андрей Котляров назвал решения судов взвешенными. Заявленная сумма пени превышала размер основного долга более чем на 50%, поэтому суд имел право признать ее несоразмерной, отметил адвокат. ГК РФ и судебная практика, пояснил он, устанавливают, что размер неустойки не должен превышать величину основного долга. К тому же, обратил внимание эксперт, ЭСКБ подала иск к концу установленного законом срока исковой давности, «что может указывать на наличие признаков злоупотребления правом».

С ним согласен председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков. «Сложившаяся судебная практика рассматривает неустойку как меру гражданско-правовой ответственности, имеющую компенсационный характер, в рамках которой суд наделен широкими полномочиями по ее снижению, если признает размер неустойки завышенным, — пояснил юрист. — Маловероятно, что кассация займется проверкой арифметической верности снижения неустойки, так как в ее полномочия это не входит». Попытку министерства сложить с себя ответственность, эксперт назвал «странной», учитывая, что ранее суды уже обязали министерство выплатить основной долг. «Возможно, минземимущество РБ подачей апелляционной жалобы преследовало цель отсрочить вступление в силу решения суда, а не его отмену»,— предположил господин Евсюков.

Булат Баширов